Georges PAILLARD

Monsieur,



Riche d'une expérience de bientôt 30 ans dans les entreprises BTP et Vrd comme chef de chantier et cadre de production.

Pendant 10 ans gérant de Deux sociétés en France, Ste CERTIM de 2000 à 2005 Expertise et Audit technique btp, Ste AUDITEC 2005 à 2010 Coordonnateur SPS, responsable qualité Sécurité du travail.



Retraité, je cherche une activité soit en freelance soit en CDD

J'ai assuré au cours de ma carrière les politiques de production, les orientations et objectifs à atteindre, ainsi que les moyens à mettre en place animer, coordonner et contrôler les activités de planification nécessaires au développement des opérations qui m'ont été confiées. javec la maîtrise des fonctions d’organisation, de gestion et d’encadrement.



Pendant 5 ans j’ai travaillé comme formateur indépendant sur contrats formateur tournant AREF BTP avec la mise en place de plans de formations, d’évaluation des compétences et de suivi..

D'un naturel curieux, organisé, réactif et autonome, je propose mes compétences et mon expérience .

Ces atouts, m’ont permis pendant mon parcours professionnel d’assurer seul la qualité d’un management en accord avec la direction d’entreprise de huit chantiers ouverts en permanence sous ma responsabilité en assurant les tâches en prévisionnel et résultats a la semaine au minimum.



Mes outils de gestion de mon travail:

Doc Excel.

Métré bibliothèque de prix entreprise (Terrassements masse et tranchées, Ep Eu Aep Génie civil arrosages, bordures, Voirie, espaces verts

Contre étude de prix donnant les besoins et les résultats attendus

Planning, Prix de revient à la semaine Suivi de trésorerie

Situation de travaux en cumulé faisant apparaître les + & - et si nécessaire les besoins d’avenant

Gestion documentaires



Doc Word

Audit technique visuel instantané détermine l’état des constructions en relation avec les normes DTU, et rapport de synthèse générale.



Analyse de poste permettant de valoriser le personnel et de proposer les formations complémentaires



Suivi et contrôle de la sécurité du travail. PGC PPSPS et Registre journal



Plan de formation

Gestion de chantier, Banches, Compactage de tranchée, sécurité au travail et divers plan de formation de base du personnel de production.



Project planning et de suivi de travaux.



Ces documents m' ont permis d’assurer un suivi et un état de lieux permanent, des résultats clairs et objectifs, de valoriser les compétences du personnel.

D’ une approche simple, ils sont transférable aux différents niveaux des collaborateurs de l’entreprise.



Je me tiens à votre disposition et vous présenter ma motivation et de mes compétences.



Je vous prie de croire, Monsieur, à l'expression de mes salutations respectueuses.



G Paillard