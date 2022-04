Artiste multidisciplinaire, open mind, sous aucune influence si ce n'est celle de ses délires.

L’influence de ses voyages, ses réflexions sur la société, son attachement à ses racines sont autant d’éléments qui nourrissent l’univers dans lequel il crée.

Poésie et humour, parfois assaisonnés d’une dose de provocation transparaissent dans ses peintures et ses installations, longuement mûries et souvent conceptuelles et dont le titre et le décryptage sont essentiels.

Georges PELLISSIER témoigne, dans le travail du métal en trois dimensions, d’un savoir-faire et d’une inventivité débordante.

Ses créations se distinguent par l’épure et la dynamique de leurs formes stylisées, aux couleurs vives ou en acier poli comme un miroir.

L’humour et la légèreté viennent atténuer la dureté de la matière.

Georges PELLISSIER a produit tout un bestiaire, inspiré des Origamis japonais.

En 2013 Marseille est Capitale Européenne de la Culture.

Lauréat, Georges PELLISSIER installe définitivement dans le parc de la Villa Bagatelle une sculpture monumentale de 3m de haut en acier inoxydable poli miroir.

Depuis 2016, trois sculptures monumentales sont installées dans le parc de l’Épervière à Valence.

Il expose un peu partout, en particulier au Musée d'Art Contemporain de Montélimar en liaison avec la Fondation MAEGHT de St Paul de Vence.



Georges PELLISSIER travaille à Valence dans la Drôme pour la sculpture et le design, mais

aussi à Saint Bonnet le Froid dans la Haute-Loire pour la peinture où certaines de ses

œuvres sont exposées devant le célèbre restaurant des chefs étoilés Régis & Jacques MARCON ses amis.



www.georges-pellissier.fr



