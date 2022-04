Georges SEMEDO

Je suis à a la recherche d'un poste d'assistant administratif, agent administratif, gardien d'immeuble, agent de gestion du logement et agent de sécurité sur Aubagne et Marseille.



A l'écoute de toute opportunité.



Assistant administratif à la Division des Ressources Humaines de la Légion Étrangère et travaillant à la cellule Administration Plan Contractuelle, j’avais à ma charge la gestion des contrats des engagés volontaires, son renouvellement, la mutation, la dénonciation et la résiliation de contrat (8000 personnels).



J’ai suivi, quelques années auparavant, un C.A.P. « VENTE », un B.E.P. « COMMERCE » ainsi qu’un Bac Professionnel « d’Agent de Transport».



J’effectue, ensuite, mon service national pendant 2 ans au 1er Régiment de Chasseurs Parachutistes à Bordeaux.

Libéré de mes obligations militaires, j’occupe un poste de « Responsable de Quai» au sein de la société POMONA (spécialisé en transport frigorifique). J’encadre une vingtaine de chauffeurs. Mon rôle était de transmettre la marchandise, de contrôler son chargement, son arrimage, tout en faisant respecter les horaires de livraison, l’itinéraire et les règles de sécurité.



Voulant découvrir d’autres horizons, je m’engage à la Légion Étrangère.

Détectant en moi, un potentiel dans l’administration, je suis orienté vers un Certificat Technique Élémentaire «Administratif» puis vers un Certificat Technique du 1er degré de la même spécialité.

- Je tiens un poste de secrétaire d’unité pendant 2 ans au 2ème R.E.P. à Calvi (Corse).

- J’occupe, par la suite, un poste d’agent administratif pendant 10 ans au sein du DRH du 2ème R.E.P. à Calvi.

- Je suis employé comme agent administratif au secrétariat du poste commandement à la 13ème DBLE à Djibouti.

- Muté ensuite à Aubagne, je suis affecté à la Division des Ressources Humaines de la Légion Étrangère où j'administre 8000 personnels.



Mes compétences :

Technique de sécrétariat

Méthode de classement et d'archivage

Organiser les plannings

Intégration au sein d'une équipe

Modalités d'accueil

Autonomie dans l'organisation de mon travail

Utilisation du logiciel de gestion R.H. (Concerto)

Maîtrise des outils informatiques (word, excel)

Gestion administrative du personnel

Exécution des tâches confiées et respects des cons

