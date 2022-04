Bonjour,



J'ai étudié l'Audit et l'Expertise Comptable en Master 2 à l'ESG Management School - Ecole de Commerce délivrant le grade de Master et membre de la Conférence des Grandes Ecoles.



J'ai toujours été intéressé par le domaine du Contrôle de Gestion car il représente un réel outil d'aide à la prise de décision stratégique pour les dirigeants (prévisions budgétaires, étude de coûts, ...), et permet d'avoir une image "réelle" de l'activité de manière périodique (reporting, clôtures mensuelles, tableaux de bord, ...).



Mes expériences, dont celle actuelle chez la Société Générale, m'ont permis de développer certaines qualités indispensables aujourd'hui : capacités d'écoute et de synthèse, esprit d'équipe, goût pour les chiffres, rigueur, autonomie et ouverture d'esprit.





Georges SREI.



Mes compétences :

Contrôle de gestion

Audit

Finance

Comptabilité

Expertise comptable