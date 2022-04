Georges TEMIME

Consultant en Pilotage et en AMOA, j'accompagne les directions métier vers le succès de leurs projets en France comme à l'international.



En plus de mon activité principale, j'accompagne également des entrepreneurs dans la modélisation financière de le Business Plan et je m’investis dans diverses associations, comme Respect Zone, en tant que chef de projet bénévole.



Mes compétences :

AMOA

Balanced Scorecard

Biologie

Chine

Conseil

Consultant

Décisionnel

Elaboration budgétaire

Finance

FORECAST

Forecasting

Informatique

Planification

Planification budgétaire

Planning

Scorecard

Business Analysis