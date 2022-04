Georges TOURRENC

J'ai recruté, géré le développement des RH (GPEC) sur des populations ingénieurs et généralistes dans des environnements high tech (informatique, nucléaire, pétrole) mais aussi dans le domaine financier.

J'ai également développé et mis en place des process RH et une démarche HR Risk Management avec une approche Qualité ISO



Mes compétences :

Conseil

GPEC

Recrutement

Gestion des compétences

Nucléaire

Informatique

Pétrole

Formation

communication Knowledge management

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Audit