Georges VALLIER

Bonne expertise dans le développement commercial des marchés privés et public :



15 ans d'expérience dans la vente auprès d'entreprises, de distributeurs spécialistes et généralistes en B to B et B to C.



Compétences :

- Négociation/vente

- Prescription produits

- Pilotage et gestion de projets

- Formation technique et commerciale du réseau de vente.

- Création, mise en place et suivi de plan d’actions .



Mes compétences :

Management

Vente

Développement commercial

Construction