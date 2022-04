Georges VELOSO

Responsable d'équipe logistique Système U Centrale régionale Sud. Secteur: MG/RL



• Organisation interne d’un entrepôt (Exploitation)

• Management et animation d’équipe de 20 à 50 personnes

• Assurer l’autonomie de ses collaborateurs

• Suivi et analyse des résultats : individuels et collectifs

• Participation active à la recherche d’économies

• Mise en place de nouvelles organisations avec pilotage des dossiers

(Rotation lente en éclatement, Voice Picking, triangulation sur les missions caristes, Microstrategy, SVP …)

• Mise en place de prévisionnel (volumétrie, humain, matériel)

• Faire évoluer les techniques et les outils

• Contact clientèle

• Esprit d’équipe

• La ténacité et la précision