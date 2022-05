Luis VELOSO

Bonjour, je travaille dans le domaine informatique auprès de clients principalement bancaires. Mes missions actuelles me permettent de mettre en oeuvre des prestations forfaitisées et externalisées sous forme de centres de services et / ou de centres de ressources. Cela necessite de créer, d'adapter et de mettre en oeuvre des outils : plan d'assurance qualité, convention de services, abaques, planification...



Mes compétences :

Organisation et stratégie

Informatique

Windows

Efficacité individuelle et collective

SSII

Freebsd

Lotus