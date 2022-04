Georget FANNY

• Présentation :

Coordonner des projets auprès des clients français ou internationaux est ma mission depuis cinq ans.

Mon expérience au sein d’un département Appel d’offres m’a permis de prendre en charge la gestion de A à Z des dossiers clients sur des contrats aussi enrichissants que différents.

J’ai ainsi pu échanger directement avec des acteurs économiques importants, ce qui me permet aujourd’hui de m’adapter rapidement aux exigences des différents interlocuteurs, en instaurant des relations fondées sur la confiance et le partenariat.



• Compétences personnelles :

- Écoute et sens de la négociation

- Esprit d’analyse et de synthèse

- Anticipation, recherche d’améliorations.

- Prise d’initiatives

- Grande capacité d’adaptation





• Informatique :

- Word, Excel, Access, PowerPoint, Unix (équivalent SAP), AS400 et Internet



• Informations complémentaires :

- Anglais professionnel - TOEIC : 940 points

- Espagnol courant



Mes compétences :

Anglais

Appels d offres

Espagnol

Export

Gestion des Risques

Gestion des risques financiers

Import

risques financiers