Nicolas HOLVOET-VERMAUT

Après une maîtrise de physique et un DESS Instrumentation et Contrôle, Qualité et Management à l'université d'Orléans, je peux résumer mon parcours professionnel en trois expériences majeures:



1) Ingénieur qualité chez PHILIPS SEMICONDUCTORS CROLLES R&D de 2004 à 2005.



2) Chronométreur chez SPORT-ELECTRONIC TIMING & SWISS TIMING de 2005 à 2007; Missions internationales en Amérique, Asie, Europe, Afrique.



3) Ingénieur d'affaires internationales chez JEULIN SA à Evreux depuis 2007.



