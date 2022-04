Georgette Lydie KOFI SAM

Diplomée d'un master enseignement et formation, je suis actuellement chargée de relations écoles chez Studyrama. Cependant, je souhaiterais intégrer une école et devenir responsable pédagogique, responsable des stages ou responsable des relations entreprises.



Je suis souriante, investie et motivée. Ma connaissance des métiers de l’enseignement et de la formation me permet de mener au mieux tous mes projets professionnels.



Mes compétences :

OFFICE 2007

Photoshop