Emilie NERRIEC

Bonjour,



Diplômée d'une Licence Professionnelle Commerce International en 2008 à l'université Paris IV-La Sorbonne, j'ai effectué ma dernière année d'études en alternance chez un transitaire japonais à Paris. J'ai acquis une vision globale sur le transport international et la logistique.



Je suis partie en Australie de Janvier à Juin 2009 avec le Working Holiday Visa pour parfaire mon anglais et vivre une aventure hors du commun. A Melbourne, j'ai trouvé un job de vendeuse de cosmétiques en porte à porte dans les commerces de la ville.



J'ai également pu acquérir un profil commercial, notamment lors d'un poste d assistante commerciale pour une start up d informatique.



J'apprécie le contact avec les personnes issues de cultures étrangères, et j'aime communiquer dans les langues étrangères.

Je souhaite travailler en tant qu'assistante commerciale. Je suis disponible immédiatement.



Mes compétences :

COMMERCE

Commerce international

Export

Import

Import Export

International

IBM AS400 Hardware

Microsoft PowerPoint