Carine PRADIER

2014-2015 (CIF) Master II - Management et Administration des Entreprises - IAE Toulouse

Mission au sein de MI-GSO sur l'amélioration du processus de gestion des compétences



Depuis aout 2010: assistante formation au sein de MI GSO.

- gestion de la formation,

- suivi des dossiers de formation,

- interface entre salariés/organisme de formation/ OPCA.



Visa Working/Holiday d'un an en Nouvelle Zélande.



Master I de RESPONSABLE EN GESTION DES RESSOURCES HUMAINES au centre de formation CESI à Labège.

Formation en réalisée au sein de BERGER LEVRAULT. Directement en relation avec les deux RRH du service, mise en place de la GPEC en intervenant sur la définition d'un référentiel des métiers et des compétences de l'entreprise. En parallèle, gestion de la formation des 800 salariés Francais.





DEESARH (diplôme d'européen d'études supérieures d'assistant en ressources humaines) au centre de formation Pigier à Toulouse.

Formation réalisée au sein de HBSF (Hydro Building Systems France)au pôle formation.



BTS Assistant trilingue au lycée Ozenne de Toulouse.

- stage de 3 mois à Londres pour deux entreprises: Grange Hotels (chaine d'hôtels) et le magasin Français de vin: Nicolas.

Organisation de meetings et conférences pour 700 personnes et accueil et vente des vins auprès des clients.





Mes compétences :

Ressources humaines

Formation

Management