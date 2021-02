Andrés VILLARAN

Après une formation technique en mécanique et 2 ans d’expérience en tant que mécanicien chez Caterpillar au Pérou, j’ai souhaité poursuivre mes études et approfondir mes connaissances dans le domaine de la mécanique.

Je suis diplômé depuis 2010 d’une licence en Conception et Fabrication Aéronautique et depuis juillet 2012 d’un Master 2 Conception et Production en Aéronautique option Production de l’Université Paul Sabatier. Je dispose de compétences complémentaires tant techniques qu’en gestion de projet, en production et linguistiques (trilingue français-anglais, espagnol).

J’ai réalisé mon stage de fin d’études en qualité d’Ingénieur Production au sein d’Airbus pour le projet Sharklet sur la FAL A320. En recherche depuis le mois d’août dernier d’un poste dans le management de projet en production ou Gestion de Production aéronautique.





Mes compétences :

Gestion projet

Gestion de production

Industrialisation

Production