Fort désireux de partir à l'étranger après l'obtention de mon diplôme, j'ai décidé en 2011 de m'envoler vers le Canada pour une durée d'un an dans le cadre d'un PVT (Programme Vacances Travail). Ce programme, qui donne droit à un visa de travail, m'a permis de rester vivre à Montréal et de m'immerger totalement dans la culture canadienne.

Il s'agissait avant tout à travers cette aventure de rencontrer et partager avec des gens d'horizons divers et variés, de voyager et de découvrir de nouvelles contrées. Cette expérience fut extrêmement enrichissante d'un point de vue humain. Elle est synonyme d'accomplissement personnel puisque j'ai réalisé les objectifs qui me tenaient à cœur.



Je suis aujourd'hui en poste en tant que Business Analyst pour un des acteurs majeurs de l'industrie papetière en Europe. Rattachée à la finance, je suis chargé d'analyser les ventes de papier en Europe du Sud et de fournir des supports d'analyses, grâce aux reportings, aux équipes de vente. Ma fonction implique aussi la présentation des prévisions de vente hebdomadaires sur ma zone au Comité de Direction.



Pour des informations plus détaillées sur mes expériences professionnelles, ma formation et mes aventures à l'étranger, je vous invite à découvrir mon profil ci-dessous ainsi que mon CV en ligne à cette adresse : http://www.doyoubuzz.com/alexandre-daneyrolle .

Bonne visite!



Mes compétences :

Microsoft office

Excel VBA

Internet