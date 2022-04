Georgiana MAËS-ONESIM

Enseignante et traductrice depuis de nombreuses années. Langues enseignées : français, FLE, anglais, italien.



Publics :



- natifs préparant différents concours,

- étudiants en séjour linguistique,

- cadres supérieurs,

- personnel d'entreprises,

- enseignants étrangers désireux d’améliorer ou de perfectionner leur niveau de langue,

- fonctionnaires de la Communauté Européenne,

- ingénieurs,

- traducteurs.



Dans ce cadre, je suis souvent amenée à dispenser des cours de langues orientés métier ou spécialité.



Cette activité me fait suivre quotidiennement les recommandations du Conseil de l’Europe concernant le système de validation des compétences linguistiques.

De ce fait, les méthodes permettant de définir le niveau des apprenants me sont familières, ainsi que les objectifs à atteindre et les moyens pour y parvenir.

Ma méthode de référence est basée sur l'approche communicative, et elle prend en considération les besoins des stagiaires en s'y adaptant parfaitement.



Attentive aux besoins et aux attentes des étudiants, je suis en mesure de sélectionner et d’adapter les outils d’apprentissage et les techniques pédagogiques en fonction des apprenants, d'évaluer et de réaliser le bilan de leurs acquis et de leurs savoirs.



Je fais également de la traduction depuis l'italien, l'anglais et le roumain vers le français. Domaines de spécialisation : technique et littéraire.



Mes compétences :

Traduction

Interprétariat

Formation