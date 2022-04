Georgie CHRISTINE

Sous officier supérieur à la Légion Étrangère en retraite le 31 janvier 2014.

Qualifié en tant que cadre technique en sureté et sécurité en entreprise (CT2S) effectué au Centre National de Prévention et Protection (CNPP).

J’ai acquis différentes spécialités de coordinateur : coordinateur :Incendie, QHSE, malveillance, santé et sécurité au travail.



J'ai effectué stage en entreprise à ArcelorMittal (Fos-sur-Mer), j'ai été responsable de la préparation de l’exercice POI (NOVI) annuel et la réactualisation des fiches de tache des astreintes POI. Je m’occupe aussi de différentes formations comme : la gestion du stress et l’annonce d’un décès et la préparation des pompiers sur les accidents avec nombreuses victimes.

je travail actuellement comme officier instructeur charger de la préparation et planification de la sécurité présidentiel au Gabon

Pour plus d’informations voir mon CV ci-joint



Mes compétences :

ZenWorks

Uniface

Novell Netware

Munitions

Merise Methodology

Audit