Stephane PORTELLI

Expert en sécurité incendie et passionné par ce domaine professionnel depuis 25 ans, j'ai décidé de mettre mes compétences au service des autres. La création du Cabinet PREVENTIA, après une longue expérience de sapeurs-pompiers, de chef de service en sécurité incendie, de formateur et de préventionniste incendie comme chef de service des Commissions de Sécurité de la Ville de TOULON, me permet d'exercer au quotidien ce métier passionnant, dans un BUREAU D'ETUDES EN PREVENTION INCENDIE et COORDINATION SSI à taille humaine. Nos 4 agences de TOULON (83), NICE (06), GAP (05) et AVIGNON (84) nous permettent d'être au plus près de nos clients qui nous font confiance pour la construction ou la mise en conformité incendie de leurs bâtiments ou installations de sécurité dans toute la FRANCE. La fidélité de ces clients, qui sont souvent de grands groupes régionaux ou nationaux, est pour nous une source de motivation qui nous oblige à rechercher dans toutes nos missions: l'excellence opérationnelle.

ssi@cabinetpreventia.fr - site internet: Array

Tel: 06 14 46 42 61 - Tel : 09 71 00 48 99



Mes compétences :

Coordinateur SSI (système de Sécurité Incendie)

Formateur

Prevention incendie

Réglementions sécurité incendie

Audit Système de Sécurité Incendie (SSI) et sécurité incendie

Responsable Unique de Sécurité en groupement d'ERP

Mandataire sécurité en IGH

Rédaction des notices de sécurité et d'accessibilité handicapée