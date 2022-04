Georgina GENSOLLEN MCDERMOTT

Consultante et coach spécialisée en marketing territorial et développement du patrimoine. Après 20 années au service de la communication et du marketing pour la mode, le luxe et le vin, j’ai fondé en 2006 Terroirs et cohérences, une activité de conseil qui aide les organisations à mieux valoriser des produits culturels et créatifs à travers des expériences singulières. J’interviens auprès de collectivités locales, d’entreprises artisanales ou dans l’hôtellerie pour créer ou enrichir un univers de marque avec du sur-mesure: une signature olfactive, une signature vestimentaire, du linge, une vaisselle, un savon, une recette, un mobilier.... En juin 2016 j’ai crée LEBONPICNIC.COM, start-up du tourisme durable et plateforme de réservation de pique-niques locavores, préparés sur commande par des artisans commerçants ou chefs cuisiniers des localités traversées.



Située dans le Val de Loire près de Saumur, je travaille à Nantes, Paris et Londres.



Domaines de compétences

- Développement du patrimoine et développement local

- Stratégie marketing identitaire et marketing territorial

- Stratégie de communication et image de marque

- Management de projets, développement de concepts et de produits liés à l'art de vivre à la française

- Développement à l’international et médiation interculturelle (bilingue anglais français)

- Concertation, médiation et animation terrain



Secteurs privilégies

- Art de vivre

- Vins et alimentation

- Tourisme

- Design et métiers d'art

- Services

- Petites et très petites entreprises



Mes compétences :

Médiation interculturelle

Études marketing

Marketing territorial

Communication

Marketing

Développement du patrimoine

Conseil en management

Développement de projets tourisme/patrimoine

Développement à l'international

Conception