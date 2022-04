Georgina MAKOSSO

Tel.+242 06 06591999



Formation/certification



Stage de formation: Magnetic Particle Inspection Level II à SCHLUMBERGER en Fevrier 2015



Examen ASNT MPI Level II en Fevrier 2015, avec succès



Stage de formation: Liquide Penetrant Inspection Level II à SCHLUMBERGER en Fevrier 2015



Examen ASNT LPI Level II en Fevrier 2015, avec succès



Stage de formation : Magnétoscopie niveau 2 à IS Bordeaux – Ambarès (France) en Juillet 2012



Examen COFREND MT Niv 2 janvier 2013 à IS Villepinte, avec succès



Stage de formation : Ressuage niveau 2 à IS Gonfreville l’Orcher (France) en Décembre 2012



Examen COFREND PT Niv 2 janvier 2013 à IS Villepinte, avec succès



Formation en Interne : Laboratoire pour le développement des films de radiographie en 2012



Test effectué sur la production journalière, avec succès



Stage de formation : Accessoires et Matériel de levage par SGS Nivelles à DTS Marlier SA (Congo) en 2008



Evaluation de connaissance, avec succès



Formation : Informatique de Gestion à Abidjan (Côte d’Ivoire) en 2003 -2004



Examen BTS IG en 2004 , avec succès



Baccalauréat série « C » à Pointe – Noire en 2000





Mes compétences :

Certifier les accessoires et matériels de levage

Choisir la Technique du procédé (CND)

Rédiger les instructions Techniques (CND)

En tubulaire: Inspecter et réparer les filets

Régler et calibrer l’appareillage (CND)

Effectuer et surveiller des essais (CND)

En relationnel: Manager les équipes

Structurer et rédiger des rapports d’essais (CND)

Définir les limites d’application (CND)