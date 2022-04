Georgy BARTHE

J'ai une formation en psychologie clinique, psychopathologie et en psychologie de la santé, ainsi qu'une spécialité en addiction et sur les troubles du comportement alimentaire.

L'orientation de ma pratique sont les Thérapies Cognitives et Comportementales.

Essayons ensemble de trouver des solutions aux problèmes dans le présent

je vous propose un suivi en ligne via Skype ou en cabinet soit dans les bureaux de la maison de la psychologie à Toulouse ou à la Tour du Crieu proche de Pamiers.



Mes compétences :

Psychologue