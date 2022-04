gérald BECHE

Homme de missions et de challenges, passionné par la vente et le tourisme, j'ai oeuvré depuis plus de quinze ans pour le développement commercial et l'accroissement de la notoriété au profit de Tour Opérateurs spécialistes et généralistes et en dernier lieu au service d'un groupe hôtelier mauricien.

Cette orientation de carrière vers l'hôtellerie, naturelle et réfléchie, a participé à la création de B&L Représentation.



En effet la voie de l'indépendance s'imposait comme une évidence tant le besoin intrinsèque de représenter des établissements dans lesquels je m'identifie, était inhérent à la situation économique actuelle et aux nouvelles tendances du secteur hôtelier.

Ainsi B&L Représentation, bureau de représentation commerciale et marketing d'hôtels de Luxe et de Boutique hôtels pour les marchés francophones, débutera officiellement son activité en janvier 2015.



La philosophie de B&L Représentation propose une collaboration Win/Win à ses partenaires.

Si vous vous reconnaissez dans cet état d'esprit, n'hésitez pas à nous solliciter !













