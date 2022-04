Gérald BRIAND

Les différentes expériences vécues au sein du secteur du mobilier, dans lequel j'ai évolué pendant près de 20 ans, m'ont permis de découvrir des qualités que je souhaite aujourd'hui partager et développer dans une entreprise ambitieuse.



Je propose aujourd'hui mon expertise dans le management, la direction et l'encadrement.

Au travers de mon dynamisme, de ma fibre commerciale et de ma polyvalence, je peux répondre à tout type de profil de poste à responsabilités.

Mon sens du relationnel et de l'innovation ainsi que ma capacité à chercher et trouver des solutions sont mes principaux atouts pour répondre à toute forme de challenge.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel