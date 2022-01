Le commerce et le service clients sont des aspects du métier qui me passionne. Je suis une femme de terrain qui se plaît à rencontrer, à motiver et à échanger. Autonome, rigoureuse, ouverte d'esprit et force de proposition, j'apprécie particulièrement le travail en équipe.



Dans ma vie personnelle, j'aime les repas entre amis, le sport, les défis