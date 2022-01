Géraldine PAPIN

Je dirige le GEPEP, groupement d'employeurs, structure dédiée aux entreprises du département de l'Eure et Loir ainsi que du Sud Yvelines.



Spécialisé dans le recrutement de salariés en temps partagé, nous proposons des solutions sur mesure pour répondre aux besoins de compétences spécifiques des entreprises. Souvent nécessaires à temps partiel, nous regroupons ces temps de travail pour fabriquer des contrats CDI temps plein.



Avec cette solution de recrutement, l'entreprise fidélise un salarié mis à disposition à temps partiel et le salarié bénéficie d'un CDI temps plein sécurisé par le GEPEP.



Pour l'entreprise : charge proportionnelle au besoin + compétence fidélisée.

Pour le salarié GEPEP : CDI + rémunération temps plein.



Nos salariés sont des spécialistes dans les domaines : achat, ressources humaines, webmarketing, community manager, qualité, comptabilité/gestion, santé au travail... et sont capable de gérer un emploi du temps multi employeur.



Leur force : l'adaptabilité, la polyvalence et la performance !





Nous organisons régulièrement des petits déjeuner de présentation du GEPEP afin de faire connaitre ce modèle de développement aux entreprises.



Nous organisons également des informations collectives auprès de personnes à la recherche d'emploi dans le but également de sensibiliser et trouver nos futurs collaborateurs en temps partagé.



Consultez notre site Internet :Array - Contactez-nous : 0237883695 - chartres@gepep.fr



