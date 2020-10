Géraldine POISSON

Psychologue clinicienne du travail, mes interventions sont centrées sur les questions de santé au travail dans leur dimension psychologique et sur le développement professionnel.



Seize ans dans un grand groupe international à diverses fonctions opérationnelles et support (formation, mobilité, gestion de projet et accompagnement du changement) m'ont donné l'expérience de la vie de l'entreprise, son organisation, ses dimensions économique, culturelle et sociale ainsi que ses conflictualités.



J'interviens aujourd'hui à la demande d'organisations publiques (actuellement en mission dans un centre hospitalier) ou privées, sur des problématiques de santé au travail et de développement professionnel, avec des dispositifs construits sur mesure répondant à la spécificité de chaque situation.

Les accompagnements peuvent être collectifs (analyses de pratiques, séances collectives d'analyse du travail, formations), ou individuels (soutien en consultation privée, bilan de compétences, accompagnement au maintien dans l'emploi). La méthodologie nécessite le volontariat des acteurs impliqués et la construction d'un cadre sécurisant qui permette:

- de libérer la parole et mobiliser la pensée sur la problématique,

- de décaler le regard et comprendre la situation avec un sens renouvelé,

- que la personne ou le groupe construise de nouvelles solutions





Titre de Psychologue enregistré au répertoire ADELI de l'ARS

Titre RNCP niveau I de Coach

Formée au bilan de compétences

Qualifiée au MBTI.



Mes compétences :

Psychologie du travail

Thérapeute ICV (troubles anxieux, psychotraumatismes, troubles de l'humeur)

Bilan de compétences

MBTI

Analyse de pratiques

Ingénierie de formation

Animation de formations

Gestion de projet

Management

Risques psycho sociaux

Coaching d'équipe

Coaching professionnel

Organisation du travail

Handicap

Maintien dans l'emploi

Pluridisciplinarité

Santé au travail