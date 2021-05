Gérard DU BESSET

Après 13 ans passées chez Control Data , comme ingénieur , puis Directeur du Département " Etudes et Réalisations de Locaux Informatiques" ( Site Planning) , j'ai crée , en 1983 la Société APL France ( www.apl-france.fr) .

Cette Société a pour mission d'assurer la continuité de service de centres informatiques et télécom sécurisés .

Elle ne traîte que des aspects " physiques" : chaînes électriques , chaînes climatiques , chaînes sécuritaires ( sécurité incendie , controle d'accés , controle intrusion ;, protecion foudre , protection eau etc..), lots gros oeuvre et second oeuvre.

Ses modes d'intervention : audits de sécurité physiques ,conseil en sécurité physique , assistance à maîtrise d'ouvrage , maîtrise d'oeuvre ; conception ,réalisations clé en main ,restructuration de centres sans interruption de l'exploitation ; maintenance de l'environnement de sites sensibles .

Plus de 1200 références .



Mes compétences :

Audits

Audits de sécurité

Conception

Informatiques

Physique

Réalisation

Sécurité

Sécurité physique