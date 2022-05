Nathalie VANEY

Depuis 1983, APL accompagne les entreprises dans la définition, la construction et la mise en œuvre de leur stratégie datacenter pour garantir la continuité de service de leur production IT (hébergement dans leurs datacenters en propre ou chez un tiers) :

• Conseil en choix de solutions d’hébergement sur mesure, en propre ou externalisées

• Assistance à maîtrise d’ouvrage

• Conseil et audit sur les évolutions possibles de leurs infrastructures : construction, rénovation, urbanisation, hébergement externe… (continuité, fiabilité, sécurisation)

• Conception-réalisation de datacenters

• Assistance à l’exploitation pour réduire les coûts et maîtriser les risques d’interruption

• Audit et Optimisation énergétique



Nos ingénieurs experts interviennent en audit, conseil, assistance à maîtrise d’ouvrage, mise en place de contrats d’hébergement, maîtrise d'œuvre, transfert de compétences, ou réalisent des projets clé en main.



APL compte plus de 2 000 références auprès de grands comptes dans tous les secteurs d’activité : Opérateurs de Cloud et hébergeurs tels que Orange, Ikoula, DATA4, Equinix, Econocom, Sigma, Interxion, ASP Serveurs, TDF, utilisateurs finaux tels que BNP, Groupama, Air France, Groupe Casino, SNCF, Aéroport de Paris mais également les ministères, entreprises publiques et collectivités, les établissements de santé.



Afin de favoriser le partage d’expérience autour de ses domaines d'expertise, APL est membre de FRANCE DATACENTER (ex CESIT), du Gimélec, CLUSIF, de l’ADIRA, AGIT (Alliance Green IT), ATEE.

Nous avons participé à l'élaboration du « European Code of Conduct on datacenter » qui soutient les meilleures pratiques pour l’efficience énergétique des datacenters.

APL est accréditée Tier Designer par Uptime Institute.



www.apl-datacenter.com