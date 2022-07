Gerard NEVEU

Dans un contexte B to B, j'ai axé ma carrière sur des responsabilités confirmées dans la gestion de projet, le management et la gestion opérationnelle de centres de profit. Avec le même fil conducteur la satisfaction client.



"Vous recherchez un responsable dynamique et organisé, qui soit capable d’assurer le pilotage de vos restaurants et de fédérer une équipe importante, alors ma candidature peut vous intéresser" .



Mes compétences :

Gestion de projets

Management du personnel

Restauration collective et traditionnelle

Gestion financière et comptable

Developpement & Stratégie

Adptabilité - Autonomie - Esprit d'équipe - Fédéra

Audit & Conseil

Ressources Humaines

Gestion de la relation client