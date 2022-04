Isabelle MORVAN

Bonjour,

après plus de 17 ans passés dans la Marine Nationale en tant que gestionnaire en restauration collective, le retour à la vie civile s'est fait de façon tout à fait naturelle: les métiers de bouches ont partout le même but, ravir les papilles des convives!

J'ai immédiatement trouvé un poste de responsable de la restauration dans un EHPAD de 200 lits et 130 clients en livraison de repas à domicile,ce qui me permets d'explorer une autre facette de mon métier, plus axée sur la diététique,la mémoire du goût et la finger-food.

Ma spécialité: relever les défis.

Mon genre: suivre mon instinct.

Point faible: un genre de "stress positif " lié aux pics d'activité mais qui accroît mes capacités de résolution des problèmes et une grande ténacité.

Points fort: une bonne capacité d'adaptation.

Ma devise: "Il n'y a pas de problèmes, que des solutions".



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Office

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Restaurants