Isabelle MORVAN

Opticienne diplômée depuis 5 ans dans de grandes enseignes d'optique comme Krys ou Atol, j'ai décidé de sauter le pas en créant mon entreprise d'optique à domicile: Domvision.

Par ce nouveau concept, je voudrais mettre en avant l'aspect service et le relationnel du métier d'opticien.

La société n'a plus les mêmes besoins: nous sommes de plus en plus pressés et nous voulons dans un même temps nous dégager le plus de temps libre possible pour nos vacances et nos loisirs. Nos parents vivent plus âgés et sont donc dépendants plus longtemps. Ces facteurs font que nous faisons de plus en plus appel à des sociétés de services. Alors pourquoi ne pas proposer les services d'un opticien à domicile sans surcoût et avec les mêmes prestations qu'un opticien traditionnel?









Mes compétences :

Ecoute

Optique

Gestion administrative

Entreprenariat