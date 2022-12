Gerard REDZINIAK

CONSEIL SCIENTIFIQUE en Innovations Cosmétiques agréé CIR- Ministere de la Recherche

CONSULTANT SCIENTIFIQUE ET INVENTEUR en DERMOCOSMETOLOGIE (Profession libérale):

-Innovations(formules,actifs) et Concepts brevetables en Cosmétologie et Dermatologie

-Proposition et Management de Projets Scientifiques Collaboratifs au sein de pôles de compétitivité comme la Cosmetic Valley.

-Aide à l'Innovation dans des sociétés de Matières Premières et de Produits finis par valorisation des ressources internes et/ou mise en place de projets collaboratifs(Universités,Centres de Recherche publiques et privés en France et à l'International).

- Aide à la Communication Scientifique et Médiatique.



CONSEIL SCIENTIFIQUE chez MATRISCIENCE(Array )

R&D Cie based in Paris Biotech Santé at Hopital Cochin, generating new concepts and patents for dermatology and dermocosmetic especially in :

Skin repair, anti-ageing and protection care

Psoriasis and atopic dermatitis

Analgesia and neuro-cosmetic

Strong scientific network, China specialist





-PRESIDENT CONGRÈS IFSCC Paris Oct. 2014

-PAST-PRESIDENT DE LA SOCIETE FRANCAISE DE COSMETOLOGIE - Société savante de 1600 Membres présentant 250 Sociétés- depuis 2011



Mes compétences :

Innovation

Gestion de projet

Cosmétique

Communication

Marketing

Chimie