Gérard VOORNEVELD

Depuis janvier 2012 - Responsable produit STOCKWARE



De septembre 2010 à Décembre - Chef de projet Informatique au sein de la société ALSTEF Automation



ALSTEF Automation, société française créée en 1961, est un concepteur-ensemblier de systèmes automatisés de manutention et de stockage.



La société ALSTEF Automation a mis en service plus de 400 installations automatisées dans le monde entier.



Elle a développé 2 logiciels, l'un nommé STOCKWARE®, spécialisé dans la gestion automatisé des entrepôts de stockage, l'autre nommé BAGWARE®, spécialisé dans la gestion automatisée des salles à bagages.



J'ai participé activement à l'élaboration du module transitique du logiciel STOCKWARE®. Je suis plus particulièrement intéressé par la modélisation du fonctionnement transitique, la gestion et l'optimisations des flux, la gestion des interfaces MOVEX, SAP.



Pour plus d'informations : http://www.alstef.com



Août 1999 à Août 2010 - Directeur de la société ACC&S.



http://www.accxs.net



ACC&S (Audit Conseil Connexion et Sécuritsation) est une société créée en 1999 et spécialisée dans l'étude et la réalisation d'applications au format Web.



ACC&S est Partenaire InterSystems depuis 2003, de part la maîtrise des technologies d'intégration d'applications, ACC&S se positionne désormais en tant qu'éditeur d'une suite logicielle adaptée au domaine hospitalier:



STRUCTURE MANAGER _ LE REFERENTIEL ADEQUAT A LA MODERNISATION DE L'HÔPITAL.

La nécessité d'avoir une gestion fine des résultats de gestion des différentes unités de votre hôpital vous conduit à construire un référentiel de plus en plus volumineux. Ce volume rend cette gestion de plus en plus complexe. Car le référentiel comporte des liens nombreux et souvent enchevêtrés et rend nécessaire l'utilisation d'un outil adapté.



Mes compétences :

Logistique

Zen

Oracle

Informatique

Pl/sql

Freeplane

Map Minding

C/C++

PHP5

WMS

Web