Ghalfi ZOUHAIR

Mr Ghalfi

Courriel: ghalfizouhair@hotmail.fr

Téléphone:+33 6 10 02 26 44



Bonjour,





Je suis âgé de 45 ans et j'ai accumulé 29 ans d'expérience en tant que cuisinier dans des établissements gastronomiques, semi-gastronomiques, et de brasserie de luxe. J'ai maintenant 20 ans d'expérience en tant que chef de cuisine. Mon voyage culinaire a commencé en 1994 chez les Compagnons du Devoir, où j'ai eu la chance d'être accompagné par le chef Philippe Martin. C'est là que j'ai assimilé les bases de la cuisine française et que j'ai appris la rigueur et l'excellence à appliquer dans mon métier.



En 2003, j'ai eu la chance de devenir chef de cuisine dans l'hôtel-club d'affaires "Sunset Village Riviera" au domaine de l'Etoile à La Gaude, où j'ai pu développer mes compétences et mon sens des responsabilités. En 2010, j'ai travaillé dans le restaurant Le Mas du Grand Vallon, appartenant au groupe Relais Châteaux, où j'ai partagé mon savoir-faire et mon expérience pour aider à organiser la brigade de cuisine et offrir un service fluide et rapide en conformité avec les normes HACCP.



Je crois que travailler en équipe, c'est se concentrer sur un objectif commun. Il est important pour moi que chacun s'implique et s'engage personnellement pour atteindre cet objectif, qui est celui de l'excellence et du travail bien fait. En 2012, j'ai occupé le poste de chef au Relais La Pinède, un restaurant semi-gastronomique de 60 couverts par jour, dont la majorité de la clientèle était issue du club lyonnais.



Après la vente du restaurant, j'ai décidé de travailler pour une saison comme chef consultant pour un des nouveaux restaurants du groupe Resto-Pro à Casablanca, au Maroc. Une fois la saison terminée, j'ai travaillé en tant que chef à domicile au Domaine Royal à Mouans Sartoux. J'ai eu l'immense honneur de cuisiner pour la famille royale du Qatar, ainsi que pour la famille royale du Maroc et de nombreuses personnalités.



Depuis 2016, je suis cuisinier au Regance Café, où je continue de mettre mon savoir-faire au service d'une cuisine de qualité. Au fil des années, j'ai acquis une solide expérience en cuisine, et j'ai toujours été animé par la passion de la cuisine française et le désir de parfaire mes compétences dans le domaine de la gastronomie.

J'ai ouvert "Délice de l'Amiral" pendant la période de la COVID-19, ce qui était un défi de taille. Cependant, j'ai travaillé dur pour offrir à mes clients une expérience en toute sécurité, tout en maintenant la qualité de la nourriture et du service.



Malgré les défis, le restaurant a connu un grand succès. Les clients venaient de tous horizons pour déguster les plats que j'ai minutieusement préparés. En tant que chef et propriétaire, je me suis engagé à offrir une cuisine de qualité supérieure et à surmonter toute difficulté pour atteindre cet objectif.



Avec le temps, le restaurant est devenu un endroit populaire pour les résidents et les touristes de passage. Les clients apprécient particulièrement l'ambiance décontractée et conviviale du restaurant, ainsi que la qualité de la nourriture et du service.



Je suis extrêmement fier du succès que "Délice de l'Amiral" a connu, et cela montre que même dans les moments les plus difficiles, avec de la passion, de la détermination et du travail acharné, tout est possible. Je suis reconnaissant pour les expériences que j'ai acquises en tant que chef et propriétaire, et je suis impatient de continuer à créer des expériences culinaires de qualité pour mes clients fidèles.



Délices de l'Amiral" propose une cuisine méditerranéenne sans prétention, basée sur des ingrédients de saison et de qualité. Les plats sont préparés avec soin et une attention minutieuse est portée aux détails pour créer des saveurs délicieuses et authentiques de la cuisine méditerranéenne. Les clients peuvent s'attendre à des plats frais et délicieux, avec une grande variété d'options végétariennes et véganes.