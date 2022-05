Ghazi SALAH

°Conseiller Export Agréé. Tunis, Tunisie.



Owner GS.Conseil : gs.conseil.tunis@gmail.com Mob: +216 22842722



Ancien du Collège SADIKI. Tunis. Tunisie

Ancien du Lycée Parc Impérial. Nice. France

Ancien de l'université de Nice-Sophia-Antipolis. France



D.E.A. Analyse des systèmes productifs et financiers. Nice. France

Diplômé de l'ITEX, Institut des Techniques d'export. Nice. France

Diplôme RIMES-MEDCAMPUS; Communication internationale. Nice-Gênes.







Compétences:



°Conseiller Export:

Etude de marché et Développement à l'Export sur les marchés Francophones.



Références: Afrique de l'Ouest / Europe de l'Ouest / Grand Maghreb

Habilité aux programmes Nationaux et Internationaux PRIMO EXPORT, PCAM, FAMEX, TASDIR+



°Consultant-Formateur dans le domaine du développement à l'export :

Études de Marchés, Prospections Internationale, Incoterms.



Intervention pour les structures suivantes:



- C.I.F.A.T Centre International de Formation et d'assistance Tech, Tunis.

- DANISH TECHNOLOGICAL INSTITUTE, Danemark/Tunis

- LE CLUB DES EXPORTATEURS, Tunis.

- EUROCONSULTANTS, Belgique/Tunis.

- GRANT THORNTON, International/Tunis

- GUIDE EXPORT, Tunis.

- CEPEX, Tunis



Nombre d'années d'expériences professionnelle :

- 20 ans dans le domaine du Développement Économique à l'exportation.

- 15 années dans le domaine de la Formation au Développement de la compétence à l'Export..



11. Principales qualification:

11.1. Formateur en Développement à l'export et Marketing International.

11.2. Études de Marché, assistance, suivit des accords des marchés Export

11.3. Conseiller pour la conception et mise en œuvre de Plans et de stratégies en développement à l'export, spécifiquement sur les marchés Francophone.

11.4. Missions de prospection à l'international en Afrique : Sénégal, Mali, Ghana, Togo, Bénin ; Maghreb: Maroc, Algérie; en Europe : France, Italie, Belgique, Suisse, Monaco ;

Parfaite connaissance de l'environnement d'affaires et Contacts Directs :

- en Afrique : Sénégal, Mali, Togo, Bénin, Burkina Faso, Ghana

- au Maghreb: Maroc, Algérie; Libye;

- en Europe : France, Belgique, Suisse, Italie, Principauté de Monté Carlo. ..



Mes compétences :

Conseil

Formateur

Export

Incoterms

Consultant

France

Études de marché

Marketing international

Formation