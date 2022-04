Gil WITTKE

Psychologue consultant, coach et psychothérapeute, reconverti après une carrière de vétérinaire puis de chef de produits dans l'industrie pharmaceutique, j'exerce désormais dans l'accompagnement des entreprises, des équipes et des individus.

A l'écoute, créatif et réactif, je me suis spécialisé sur 3 domaines :

- les risques psychosociaux et le stress au travail pour lesquels j'effectue des diagnostics et propose des plan de prévention

- la formation sur les domaines du management, des ressources humaines, de la vente et du développement personnel

- la psychothérapie à partir d'une approche de Thérapie Brève et d'Hypnose (modèle Palo Alto et hypnose ericksonienne).



Mes compétences :

Développement personnel

Accompagnement

Ecoute

Ressources humaines

Formation

Communication

Management

Coaching