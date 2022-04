François-Régis LENOIR

Bonjour,



merci de découvrir mon profil. Bonne lecture.



Le passé et présent : Dr en Psychologie sociale, Psychologue et Exploitant Agricole. Créateur de Puzzle Concept (2002), cabinet d'audit, formation, conseil sur les questions des risques psychosociaux, la conduite du changement, l'accompagnement des personnes et des équipes et enfin le profilage.



A noter le champ d'investigation de mes compétences croisées entre la recherche/action en psychologie sociale mais aussi les autres disciplines des SHS (dont économie... une SHS non ?) et une connaissance particulièrement poussée du monde agricole et rural... grâce à toutes les personnes qui me confient leur histoire, leur vécu au travail ou dans leur vie personnelle depuis 20 ans et sur une grande partie du territoire français. Alors... bien au-delà des connaissances strictement "psychologiques" ou des approches "culpabilisantes" (si vous êtes mal, c'est que vous ne savez pas vous adapter), il y la nécessité de travailler sur des approches complexes croisant le cognitif, le social et le systémique... local et global. Tout un programme. Tout un savoir-penser.



Depuis 12 ans, de nombreuses très belles expériences et réalisations avec nos clients, nos partenaires et collaborateurs sur le terrain qui nous vaut l'habilitation CARSAT pour la prévention des RPS et la reconnaissance IRP. Le métier d'auditeur / préventeur RPS nécessite beaucoup d'expérience(s) et l'avantage sur nos concurrents est... d'avoir cette expérience. Ainsi, nous avons accompagné des fusions et des changements nombreux, réalisé des milliers de jours de formation, accompagné des centaines de managers et des collaborateurs, profilé des astronautes, défendu le plan prévention suicide des agriculteurs, favorisé l'amélioration des conditions de travail et des relations de milliers de personnes, réalisé plus de soixante conférences (recherche ou vers le grand public).



De cette expérience cumulée de la TPE au grand groupe, et de la confiance reçue, quelques mots clés à partager : éthique, méthode, humanisme, pragmatisme, développement, intelligence collective, respect, affirmation des valeurs fondamentales et du management de demain.



Le futur : il est ouvert pour le partage et l'excellence, dans la recherche et les applications. Alors n'hésitez pas à me contacter pour envisager une collaboration, une recherche, un projet de développement, une ambition... et la bonne humeur !



Très sincèrement



François-Régis LENOIR









Mes compétences :

Gestion de crise

Agriculture

Travail en équipe

Risques psychosociaux

Formation

Audit

RH

Organisation

Sport

Coaching d'équipe

Direction générale

Management de transition

Coaching individuel

Profilage