Patrice GIORIA

Je suis avant tout un technicien de terrain avec une grande expérience dans le champagne, la vinification et tous les outils liés a la production des vins.

Je suis motivé et passionné par ce travail qui m'apporte de nouvelles expériences tous les jours tend au niveau technique qu'humaine. Avec ces 25 années d'expérience cela ne m'empêche pas de me remettre en question, de vouloir continuer à évoluer et d'apprendre de nouvelles techniques.



Mes compétences :

Électromécanique

vinification

Mécanique

Automates programmables

AutoCAD

Gestion des installations

Soudage

Câblage

Réseaux informatiques & sécurité

HACCP

Conduite de chantier

Électricité industrielle

Entretien des outils de production champagne

Maintenance industrielle

Informatique

Lecture de plan

Thermique Énergétique

modification machine

Gestion de maintenance

Sécurité au travail

Gestion de la qualité

Gestion de la production