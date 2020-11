Antoine LENOIR

Je suis particulièrement intéressé,

Développement d'entreprises, redynamisation, développement des énergies renouvelables, association du développement économique et de la gestion prévisionnelle des ressources naturelles de préférences renouvelables ou recyclables,

Gestion de la filière bois, des plantes aromatiques et médicinales, des ressources naturelles,

application industrielle de la recherche,

accompagnement et montage de projets en France et à l'Etranger,

Développement économique et social,

Conseil aux élus, et aux administrations,

Mise en place de nouveaux systèmes incitatifs au développement de l'innovation liée aux énergies renouvelables, à la valorisation des déchets et à la substitution des importations,

accompagnement à l'exportation

Développement d'innovation dans la management et la croissance économique,

Développement de la coopération loyale

stratégie d'entreprise et accompagnement du changement,



Mes compétences :

Ressources humaines

Veille concurrentielle

Commerce

Management

International

Politique commerciale

Développement de projet

Business plan

Conseil

Orientation financière

Politique générale