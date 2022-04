Clotilde HOMOLA-DESSIRIER

Pendant mes 10 années d’expériences de manager opérationnel, j’ai plus d’une fois aidé des collaborateurs à trouver leur voie. De même au sein d’une association professionnelle, beaucoup d’anciens collègues me contactent pour changer de carrière. Maintenant, c’est devenu mon projet à part entière : vous aider à structurer vos envies, connaitre vos compétences et vous aider à retrouver un emploi. Mes recrutements pour de gros groupes de l’industrie pharmaceutique, mes plans d’action lors de PSE touchant mes équipes, mes actions au sein des réseaux professionnels, mon rôle dans des formations universitaires, mes propres changements de poste me permettent de vous offrir mes compétences en recherche d’emploi et surtout en accomplissant avec vous votre transition professionnelle.



Mes compétences :

Gestion de projet

Conseil

Management

Ressources humaines