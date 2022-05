Gilbert BROTONS

25 ans d’expériences dans la maintenance aéronautique militaire.

Volontaire et consciencieux, j'ai été technicien Systèmes Navigation et Armement sur Mirage (F1 et 2000) où j'effectuais la maintenance dans les domaines : RADAR, radios, navigation (centrale gyroscopique et à inerties), calculateurs et gestionnaire de Bus, systèmes de contres-mesures, conduite de tir pour la délivrance des armes.

Pendant 5 ans, J'ai dirigé (niveau cadre de maîtrise) un atelier de 10 personnes.

J'ai occupé un poste bureautique où je recueillais, synthétisais et transmettais les informations de disponibilité de la flotte à l'état-major et préparai les indicateurs pour la réunion journalière, j'assurais la gestion des rechanges critiques et le développement d'un GMAO à partir de macro en Visual Basic sous Excell.

- Connaissance du Hardware et du Software des ordinateurs PC

- Maîtrise des logiciels bureautiques MS-Office et des logiciels libres

- Connaissance d'Internet et du travail en réseaux



Mes compétences :

Encadrement d'équipe

Informatique

Habilitation secret défense

Logistique

Maintenance

Responsable

Domotique

Électronique

Robotique

Aéronautique

Technicien