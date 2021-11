Gilbert SAVARY

De retour d'une mission de 18 mois en outremer, je suis à l'écoute d'opportunité dans mes domaines de compétences que sont le recouvrement , la gestion de compte et la relation client



Mes compétences :

Recouvrement amiable

Gestion

Management opérationnel

Reporting

Conduite de projet

Sociable et Responsable

Formations Management

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Le management

ISO 900X Standard

Business Objects

Gestion budgétaire

Gestion financière et comptable