Gildas LE DOUARON

J'apprécie les activités transversales, le travail sur le terrain, participer à la naissance des produits et réinventer les process d'assemblage.

Ma curiosité, mon profil atypique, mon goût pour les échanges me permettront d'être l'homme de toutes les situations au coeur de vos processus de développement et de manufacturing.

Après 4 ans dans l’industrie automobile comme chef de projet pour Autoliv France, j'ai passé 9 années chez Schneider Electric pour l'activité variation de vitesse. Cette expérience m’a permis de développer une approche technique et marketing des produits industriels.



Mes compétences :

Traçabilité process

Rédaction technique

Variation de vitesse

Process

Lean manufacturing

Automation

Chef de projet

Automatisme

Hydraulique

Identification et Marquage

CoDeSys