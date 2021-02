Gildas PENDEZEC

Directeur Organisation et Cost Manager - Expert en gestion de projet et restructuration d'entreprise, complété par des compétences et expériences significatives en Finance d'entreprise, Risques et Comptabilité (Projets de longue durée à fortes composantes financières (Rating, cartographie des risques, contrôle de gestion, comptabilité Fournisseurs, etc...)

Diplômé de Bordeaux Management School

Diplômé du DSCG

Diplômé du Master 2 Finance à Graduate School La Sorbonne



Mes compétences :

Cost killing

Organisation du travail

Organisation d'entreprise

Organisation et stratégie

Finance d'entreprise

Contrôle de gestion

Project management

Risk management