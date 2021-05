Gilles Barjon Ingénieur en Génie Industriel et en Electricité

Diplômé de l'Ecole Nationale Supérieure d'Arts et Métiers, je me suis spécialisé dans l'ingénierie électrique au sein de l'Ecole Supérieure d'Electricité. Je suis actuellement à la recherche de nouveaux défis professionnels.

Rigoureux et analytique, je suis en quête de nouveaux défis industriels dans le Management des Opérations ou de Projets industriels. J'ai un attrait particulier pour l'Amélioration Continue et l'Excellence Opérationnelle.



Mes spécialisations :

- Méthodes de Production

- Management de la Qualité

- Gestion de projet

- Electrotechnique

- Industrialisation

- Lean Manufacturing - Black Belt

- Chaîne dapprovisionnement

- Introduction des nouveaux produits

- Excel VBA, Microsoft Office



Mes compétences :

Management

Électronique de puissance

Lean Manufacturing

Électrotechnique

Gestion de projets internationaux

Électronique

Manufacturing

Remote Management

Supply Chain Management

New Product Introduction

AMDEC / FMEA

Project Management

PMP

Industrialization

Industrial strategy

Quality Management

Sécurité

Management de la Qualité

Manufacturing Engineering

Maintenance industrielle

Amélioration continue

Excellence Industrielle