Gilles CHELARD

Après 18 ans d'expérience acquise sur divers projets industriels, liés aux véhicules électriques (VE, quadricycles, scooters, vélo à assistance..) et les technologies de batteries, j'ai créé un bureau d'études et d'ingénierie en électronique avec une partie de mon ancienne équipe de développement qui m'accompagne depuis dix ans sur ces sujets.

Notre aventure a démarrée en ce début d'année 2015, nous proposons notre savoir faire et notre expertise sur des projets d'électronique embarquée avec une orientation forte vers la mobilité électrique, le stockage et la gestion d'énergie, du fait de notre passé ressent.



Mes compétences :

Batteries

BMS

Traction

VAE