Gilles COUTELIER

INFOGRAPHISTE 2D/3D - PHOTOGRAPHE - FORMATEUR - WEB-MARKETING

SPÉCIALISTE DE LA SIMULATION D’ÉCLAIRAGE POUR L'ARCHITECTURE ET L'URBANISME



Historique

1997 - Parmi les pionniers en France de la représentation de projets en "images de synthèse" 3D pour l'urbanisme et l'architecture - Co-créateur de Pixium : (Strasbourg Tram - Papeete Front de Mer - St Petersbourg Avenue...)

2001 - Production des premières visites virtuelles 3D temps réel sur internet pour la communication de projets en simulation d'éclairage : (Lille, Porte de Gand - Saint-Pétersbourg, Avenue Nievsky...)

2004-2013 - Co-créateur de la société Pixium - 10 salariés - Production 2D/3D - Collaboration aux projets de recherche sur la réalité virtuelle en vue stéréoscopique avec le Laboratoire des Systèmes Photoniques d'Illkirch (ULP). Spécialiste de la simulation d'éclairage pour l'urbanism et et l'architecture.

2012 - Co-Créateur du premier panoramique QTVR stéréoscopique dédié à la simulation d'éclairage.

2013 - Créateur de la plateforme de compétences TWISK.FR spécialisée dans l'aide à la communication de projets pour les marchés publics/privés, l'industrie, le commerce et l'artisanat.



Compétences et références

. Production de visuels 2D/3D pour l'aide à la communication de projets pour l'urbanisme

et l'architecture depuis 1997: images fixes 2D/3D - Réalité virtuelle - Films

. Spécialiste de la simulation de concepts de mises en lumière (plus 350 sites architecturaux dans 28 pays).



DOMAINES D’ACTIVITÉS CLIENTS

- Groupes de gestion de l'éclairage urbain,

- Concepteurs lumières indépendants,

- Bureaux d'études,

- Collectivité locales et territoriales.



PROJETS 2014/2015 : Turquie - Cambodge - Laos - Australie - Pays-Bas - Philippines - États-Unis.

REFERENCES SIGNIFICATIVES : Tower Bridge - Burj Khalifa - Reichtag - Tour Eiffel - Colonne Vendôme - Champs Elysées ( twisk.fr/references-simulation-eclairage/ pour plus de détails )



TYPES DE PROJETS

- Éclairage urbain

- Patrimoine architectural

- Ouvrages d'art

- Parcs et jardins,

- Monuments

- Plans lumière

- Sons et lumière



CONTACT : 06 09 32 00 43

E-mail : g.coutelier@twisk.fr

Site Web : http://www.twisk.fr



Mes compétences :

Gestion de projet

Infographie 2D/3D

Adobe Lightroom

Formation professionnelle

Photographie

Adobe Photoshop CS6

Éclairage public

Conception 3D

3D Studio Max

Webmarketing

Plans lumière

Post production

Adobe After Effects