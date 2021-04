Gilles DUMANGE *

Professionnel de la restauration, je suis en recherche active d'un nouveau défi aux responsabilités multiples .

Diplomate, formateur, expert HACCP, esprit d'équipe, fédérateur, passionné par l'Afrique et ses cultures j'étudie toutes propositions , particulièrement, en pays francophone (en particulier: COTE D IVOIRE, GABON....)



RÉALISATIONS :

Création du memento HACCP armée de l air

Auditeur national HACCP armée de l'air

Création des cours de cuisine et HACCP école hôtelière Libreville

Assistance et conseils sur site

Recrutement personnels et remise aux normes du site Aurifère de la cote d'ivoire

Gestion complète de restaurants (alimentaire, budget, entretien, matériels, staff, salaire.....) pour 1200 couverts par service

Gestion et management des personnels (planning, salaires, RTT, Congés...)





GRANDIR EN FAISANT GRANDIR SON ÉQUIPE /// RECONNAITRE ET APPRENDRE DE SES ERREURS

tels devraient être les devises d'un bon manager





De formation interne au sein du ministère de la défense,parcours basé volontairement sur la polyvalence.

j'ai occupé les postes suivants:



Camp boss offshore et onshore

Formateur restauration et HACCP

Restaurateur traditionnel

Chef exploitation restauration collective sur site étranger en tant que personnel civil

Chef gérant entreprise

Adjoint de haute direction (100 personnels)

Gérant de restaurant

Gérant de foyer

Auditeur HACCP

Formateur HACCP

Chef de cuisine

Cuisinier

Chef magasin

Comptabilité



Mes compétences :

Restauration

HACCP

Management

Restauration collective

Audit

Conseil

Campboss offshore

Qualité

Gestion de projet

Gestion

Diplomatie

Travail en équipe

Autonomie professionnelle

Rigueur

Organisation du travail

Organisation

Cuisine

AUDITEUR HACCP

Formateur HACCP

Recrutement par approche directe

Gestion projet