Gilles GOLLETY

Passionné de nouvelles technologies et scientifique dans lâme, je suis rigoureux, curieux, autodidacte, et toujours dans une dynamique d'évolution.



D'abord électronicien pendant cinq ans en système de pesage, je me suis ensuite spécialisé en micro-informatique industrielle dans les centrales d'acquisition de données et de mesures.

Aprés 20 ans de pratique dans les domaines informatiques et réseaux, et la documentation technique aéronautique, j'ai élargi mon champ de compétence à l'électrotechnique pendant 9 ans et acquis une nouvelle expertise en installation électrique, pour fini par renouer avec l'électronique ma passion d'origine.



Ce qui m'a conduit aujourd'hui à mettre a jour mes compétences en faisant une formation d'électronicien de tests et développement me permettant de maîtriser la conception et la réalisation de cartes électroniques, et de bancs de test et de mesures avec les dernières technologies de CAO et de composants.